2019-04-18T13:21:17+03:00
Общество

В Кирове разыскивают мужчину, избившего таксу

Неизвестный напал на животное 9 апреля
Анна КРЮКОВА
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Такса получила серьезные травмы. Фото: Кристина ГРУХИНАТакса получила серьезные травмы. Фото: Кристина ГРУХИНА
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Кировчанка просит жителей города помочь найти мужчину, избившего ее собаку. По словам женщины, на ее домашнего любимца напали 9 апреля около 10 часов утра. Неизвестный изувечил гулявшую на территории садоводческого товарищества «Факел» таксу.

- Этот человек сломал собаке тазовую кость, нанес глубокую колотую рану на шее, отбил печень, - сообщила на своей странице в соцсетях кировчанка. - Мы хотим найти этого изверга!

Хозяева животного отсмотрели записи с видеокамеры, которая была расположена недалеко от места, где произошло ЧП. Оказалось, что в тот момент по территории товарищества проходил мужчина. Владельцы питомца считают, что именно он и избил животное.

Известно, что обидчик собаки может проживать в деревне Иунинцы. Если вам что-либо известно о случившемся, хозяева таксы просят обратиться к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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