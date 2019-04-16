2019-04-16T12:12:55+03:00
Общество

Судебные приставы разыскали отца злостной должницы, чтобы заставить ее выплатить алименты

Родственники не виделись три года
Елизавета Захарова
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Отец и блудная дочь воссоединились. Фото: УФССП России по Кировской областиОтец и блудная дочь воссоединились. Фото: УФССП России по Кировской области
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В Кировской области судебные приставы несколько лет не могли найти злостную неплательщицу алиментов, которая задолжала своей дочери более 350 тысяч рублей. Разыскать женщину помог ее отец, с которым она не виделась три года. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Кировчанка не переводила своей малолетней дочери алименты с 2016 года: с момента развода и решения суда. Женщина нигде не работала, а у судебных приставов не было даже информации о ее месте проживания. За три года женщина накопила долг в 350 тысяч рублей. Приставы разыскивали злостную неплательщицу, высылали ей извещение о необходимости выплатить алименты, а также явиться в ССП - все безрезультатно. Женщину объявили в розыск.

Судебным приставам удалось найти отца должницы. По его словам, дочь он не видел три года и был бы рад встрече. Тогда судебные приставы решили поймать двух зайцев сразу: воссоединить отца с дочерью и вручить алиментщице извещение. В ведомстве объяснили, что мужчина может написать заявление в полицию «об утрате родственных связей». Через некоторое время потерявшуюся дочь нашли в поселке Оричи.

Прибыв туда, отец узнал, что дочь жива-здорова, а судебные приставы выяснили: женщина знала, что должна платить алименты своей дочери. Однако устраиваться на работу она совершенно не хотела ни тогда, ни сейчас.

В результате должница привлечена к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Женщине вручили требование явиться к судебному приставу в Оричевский отдел управления, где она получит направление в центр занятости.

Если все эти требования должница проигнорирует, то в ее отношении возбудят уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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