2019-04-16T10:00:35+03:00
Общество

Смертельное ДТП: в Кирове иномарка на полном ходу въехала под грузовик

«Легковушка» наполовину заехала под машину аварийной службы
Евгений ДЕМИХОВ
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Очевидцы пишут, что водитель даже не успел притормозить. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheОчевидцы пишут, что водитель даже не успел притормозить. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Один человек погиб в аварии на улице Красина, вблизи отеля. Как сообщают очевидцы, водитель иномарки даже не пытался притормозить, когда несся на грузовик аварийной службы. «ЗИЛ» в ДТП почти не пострадал, а вот переднюю часть легкового авто сплющило.

В социальных сетях пользователи обсуждают возможную причину аварии. Одни считают, что у водителя мог быть приступ, а другие не исключают, что это было сделано намеренно. В любом случае многие сходятся во мнении, что случай этот трагичный и не стоит превышать скорость.

В областном ГИБДД сообщили, что ДТП произошло около полуночи 15 апреля. За рулем автомобиля «Джилли Емгранд» сидел 28-летний водитель. Он не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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