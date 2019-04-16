Смертельное ДТП: в Кирове иномарка на полном ходу въехала под грузовик

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-16T10:00:35+03:00

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Один человек погиб в аварии на улице Красина, вблизи отеля. Как сообщают очевидцы, водитель иномарки даже не пытался притормозить, когда несся на грузовик аварийной службы. «ЗИЛ» в ДТП почти не пострадал, а вот переднюю часть легкового авто сплющило.

В социальных сетях пользователи обсуждают возможную причину аварии. Одни считают, что у водителя мог быть приступ, а другие не исключают, что это было сделано намеренно. В любом случае многие сходятся во мнении, что случай этот трагичный и не стоит превышать скорость.

В областном ГИБДД сообщили, что ДТП произошло около полуночи 15 апреля. За рулем автомобиля «Джилли Емгранд» сидел 28-летний водитель. Он не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU