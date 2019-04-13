2019-04-13T15:10:04+03:00
Общество

Кировчане смогут увидеть предметы времен Великой Отечественной войны, найденные на раскопках сотрудниками УФСИН

Это можно будет сделать не выходя из дома
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Жители Кирова смогут узнать больше об истории УФСИН нашего региона. Фото: УФСИН по Кировской областиЖители Кирова смогут узнать больше об истории УФСИН нашего региона. Фото: УФСИН по Кировской области
Изменить размер текста:

Вещи, принадлежащие солдатам, оружие и осколки гранат - все это можно посмотреть на недавно открытом историческом портале уголовно-исполнительной системы. На нем разместят информацию о добытых на раскопках предметах сотрудниками Кировского УФСИН.

- Кроме того, на портале опубликуют историю исправительных учреждений региона, - сообщают в УФСИН по Кировской области. - А также материалы о выдающихся деятелях уголовно-исполнительной системы области, таких как: Дворак Д.Ф, Сердюк А.И, Петров В.М., Таиров В.Ю.

Все это можно будет найти во вкладке, посвященной нашему региону. Помимо этого, на портале публикуют списки произведений искусства (живопись, кино, литература), посвященные уголовно-исполнительной системе.

Создатели планируют публиковать архивные записи и документы из разных регионов страны. Они считают, что портал поможет узнать жителям страны узнать об УФСИН, а также будет оказывать профилактическое воздействие на молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вблизи Лянгасово иномарка слетела в кювет
Замурованные в подвале: кировчане обвиняют УК в жестоком обращении с животными
Кировчане на интеллектуальной игре собрали деньги в помощь бездомным животным
Сплошные проверки: в субботу госавтоинспекция будет патрулировать Нововятский район
Пасхальные яйца из соломки, папье-маше из макарон: осужденные из Кировской области приняли участие в творческом конкурсе
В Кирове открыли мемориальную доску кировскому космонавту Александру Сереброву
В попытке украсть холодильник грабители избили супругов чайником и телевизором
Владимир Быков: «Кировчане стали чаще жаловаться на недостаток «часов тишины»
Чепчанку, истязавшую свою четырехлетнюю дочь, лишили родительских прав и приговорили к трем годам колонии
Главный онколог страны рассказал, как женщинам диагностировать рак на ранней стадии
Погода в Кирове на выходные: пасмурная рабочая неделя сменится солнечным воскресеньем
В Кирове неделю ищут девушку с татуировкой на лице
В Кирове нашли 2,3 тонны зараженных цитрусовых