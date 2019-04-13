Кировчане смогут увидеть предметы времен Великой Отечественной войны, найденные на раскопках сотрудниками УФСИН

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-13T15:10:04+03:00

Жители Кирова смогут узнать больше об истории УФСИН нашего региона. Фото: УФСИН по Кировской области

Это можно будет сделать не выходя из дома

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Вещи, принадлежащие солдатам, оружие и осколки гранат - все это можно посмотреть на недавно открытом историческом портале уголовно-исполнительной системы. На нем разместят информацию о добытых на раскопках предметах сотрудниками Кировского УФСИН.

- Кроме того, на портале опубликуют историю исправительных учреждений региона, - сообщают в УФСИН по Кировской области. - А также материалы о выдающихся деятелях уголовно-исполнительной системы области, таких как: Дворак Д.Ф, Сердюк А.И, Петров В.М., Таиров В.Ю.

Все это можно будет найти во вкладке, посвященной нашему региону. Помимо этого, на портале публикуют списки произведений искусства (живопись, кино, литература), посвященные уголовно-исполнительной системе.

Создатели планируют публиковать архивные записи и документы из разных регионов страны. Они считают, что портал поможет узнать жителям страны узнать об УФСИН, а также будет оказывать профилактическое воздействие на молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU