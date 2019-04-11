На 22-летнюю кировчанку, оставившую двоих детей без присмотра, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-11T13:51:52+03:00

Дети с утра и до вечера были одни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Она ушла из дома, а двух- и трехлетний малыши сидели одни

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Чтобы проникнуть в запертую квартиру, пришлось вскрывать дверь. За ней сотрудники полиции обнаружили двоих малышей. Об оставленных детях полицейским 31 марта рассказали соседи.

- Для определения их состояния двух- и трехлетние дети были доставлены в медучреждение, - сообщают в УМВД России по Кировской области. - В это время полицейские выяснили номер 22-летней матери. По словам девушки, она с девяти утра до половины девятого вечера была у подруги.

На нее составили протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, на горе-мать завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU