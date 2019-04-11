2019-04-11T15:19:52+03:00
Происшествия

Житель Котельнича украл деньги для благотворительного фонда

Всю сумму он потратил на спиртное
Леся Санникова
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В скором времени мужчину отправят в колонию строгого режимаВ скором времени мужчину отправят в колонию строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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50-летний местный житель зашел в аптеку на улице Советской, 81, и решил заработать легкие деньги. Он схватил ящик с пожертвованиями для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает» и убежал с ним.

- Денежная сумма украденного составила 3 тысячи рублей, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - После кражи мужчина поспешно скрылся с места преступления, а на добытые деньги купил себе выпивку.

Котельничский суд признал мужчину виновным в совершении кражи. Его отправят на 10 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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