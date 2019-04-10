Выносили из магазинов сыры, колбасы и дорогой алкоголь: в Кирове наказали криминальную пару
Двое жителей Кирова проносили свои «покупки» мимо кассы. Они собирали на прилавках колбасы, сыры, шоколад, крепкий дорогой алкоголь, но не оплачивали их. Большую часть краж криминальная пара совершила в сетевых магазинах.
- Кроме этого, мужчина совершил хищение мобильных телефонов на сумму свыше 20 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Когда оба предстали перед судом, то признали свою вину в совершенных преступлениях.
Подельница главы криминального дуэта отделалась штрафом. Ей пришлось заплатить десять тысяч рублей. А вот мужчину отправили колонию строгого режима на полтора года. В его «послужном списке» три эпизода краж и четыре мелких хищения. Это уже не первый раз, когда ему пришлось отвечать за свои преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU