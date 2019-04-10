2019-04-10T15:46:18+03:00
Происшествия

Выносили из магазинов сыры, колбасы и дорогой алкоголь: в Кирове наказали криминальную пару

Главу преступного дуэта отправят за решетку, а его спутницу оштрафуют
Евгений ДЕМИХОВ
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Пара воровала в магазинах крепкий алкоголь и продукты питанияПара воровала в магазинах крепкий алкоголь и продукты питанияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Двое жителей Кирова проносили свои «покупки» мимо кассы. Они собирали на прилавках колбасы, сыры, шоколад, крепкий дорогой алкоголь, но не оплачивали их. Большую часть краж криминальная пара совершила в сетевых магазинах.

- Кроме этого, мужчина совершил хищение мобильных телефонов на сумму свыше 20 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Когда оба предстали перед судом, то признали свою вину в совершенных преступлениях.

Подельница главы криминального дуэта отделалась штрафом. Ей пришлось заплатить десять тысяч рублей. А вот мужчину отправили колонию строгого режима на полтора года. В его «послужном списке» три эпизода краж и четыре мелких хищения. Это уже не первый раз, когда ему пришлось отвечать за свои преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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