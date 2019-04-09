2019-04-09T14:26:59+03:00
Общество

В Кировской области могут закрыть 90 магазинов, торгующих спиртным круглосуточно

В регионе хотят усилить борьбу с нелегальной продажей алкоголя
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
В регионе хотят усилить борьбу с алкоголизацией населенияВ регионе хотят усилить борьбу с алкоголизацией населенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Областное Минэкономики хочет ввести новый запрет. Из-за него на территориях городских округов региона могут закрыться 90 торговых точек.

- Закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области» планируется дополнить, - сообщают в правительстве Кировской области. - Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Исключением станут те организации, у которых есть лицензии на розничную продажу спиртного.

Министерство предложило организовать переходный период до 1 января 2020 года. После этой даты изменения вступят в силу.

Если законодатели примут это предложение, то в Кировской области могут закрыть 90 торговых точек, в народе известных как «бакалеи», «24 часа» и мини-маркеты. Из них только 82 расположены на территории Кирова. Еще шесть работают в Вятских Полянах, а два - в Котельниче.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирово-Чепецке бывшего арбитражного управляющего оштрафовали на 800 тысяч рублей
В Вятских Полянах на реке начался ледоход
В Кировской области ИП задолжал своим работникам 1,3 миллиона рублей
В Кирове из-за столкновения «Нивы» и «семерки» пострадали пять человек
В Нолинске бывшая замначальника дорожного управления получила один год условно за мошенничество
Второй за три месяца: в Первомайском районе снова обстреляли пассажирский автобус
Кировчанин вместо электронной книги получил на почте пачку геркулесовой крупы
Жители Кировской области могут понаблюдать за пыльцевой короной
Бывший заключенный из Мурашинского района осужден на два с половиной года за избиение своей жены
«Домашнее» питание против «бортового»: как будут кормить учеников в школьных столовых?
Упаковка курицы без этикетки и просроченные сухари: Роспотребнадзор проверил систему школьного питания
В Котельничском районе мужчина топором заколол сына своей сожительницы
В Кирове, на улице Воровского, затопило подземный переход
В Зуевском районе директор ЖКХ-фирмы похитил из компании 230 тысяч рублей
В Кирсе мужчина направил «пневмат» на 7-летнюю девочку, а в полиции стал биться головой о стекла и драться
В Кирово-Чепецке местный житель убил незнакомца топором и закопал в снегу
Потребление как у торгового центра: кировчанке выставили счет за воду в 246 тысяч рублей
«Жалоб от жильцов нет»: администрация Омутнинска прокомментировала ситуацию с аварийными домами
«Нужный» детсад за 14 тысяч рублей: в Кирове мошенники наживаются на путевках в дошкольные учреждения
В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья стартовал II этап Всероссийской Олимпиады «Россетей»
Пенсионерка из Советска отдала «министру юстиции» миллион рублей, чтобы получить компенсацию в пять раз больше
«УРАЛХИМ» на «Агровятке – 2019»