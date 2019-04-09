В Кировской области могут закрыть 90 магазинов, торгующих спиртным круглосуточно

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-09T14:26:59+03:00

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Областное Минэкономики хочет ввести новый запрет. Из-за него на территориях городских округов региона могут закрыться 90 торговых точек.

- Закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области» планируется дополнить, - сообщают в правительстве Кировской области. - Предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Исключением станут те организации, у которых есть лицензии на розничную продажу спиртного.

Министерство предложило организовать переходный период до 1 января 2020 года. После этой даты изменения вступят в силу.

Если законодатели примут это предложение, то в Кировской области могут закрыть 90 торговых точек, в народе известных как «бакалеи», «24 часа» и мини-маркеты. Из них только 82 расположены на территории Кирова. Еще шесть работают в Вятских Полянах, а два - в Котельниче.

ИСТОЧНИК KP.RU