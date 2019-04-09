2019-04-09T10:48:26+03:00
Происшествия

Бывший заключенный из Мурашинского района осужден на два с половиной года за избиение своей жены

Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им женщину в грудь
Елизавета Захарова
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Агрессивный муж во время ссоры накинулся на жену с ножомАгрессивный муж во время ссоры накинулся на жену с ножомФото: Евгения ГУСЕВА
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В поселке Октябрьском Мурашинского района мужчина едва не убил собственную жену во время пьяной драки. 39-летний ранее судимый местный житель ножом ударил женщину в грудь. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Как установило следствие, семейная ссора произошла еще полгода назад: 4 ноября 2018 года.

Сидя вечером в квартире, муж с женой начали браниться. Во время ссоры мужчина не выдержал и, «испытывая неприязнь», ударил свою благоверную ножом. Женщина получила серьезную рану, которая могла бы стоить ей жизни. Медики спасли ее от смерти и агрессивного мужа, оказав первую помощь и отправив ее в больницу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный попытался обжаловать приговор, но апелляция была отклонена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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