«Нужный» детсад за 14 тысяч рублей: в Кирове мошенники наживаются на путевках в дошкольные учреждения

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-08T15:02:46+03:00

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В Кирове с началом выдачи путевок в ясельные группы детских садов «проснулись» и мошенники. Аферисты решили нажиться на родителях, которых не устраивает расположение детского сада для их ребенка. Свои махинации преступники проводят в сети «Вконтакте» с фейковых страниц.

Неизвестные пишут родителям, что перевести их ребенка в «нужный» детский сад возможно! Правда, за 14 000 рублей. А если дело не терпит отлагательств, то срочный перевод будет стоить 25 000 рублей. Об этой афере стало известно из социальных сетей. Сегодня тема обсуждалась на оперативном совещании в администрации города Кирова. Сити-менеджер Илья Шульгин поручил в кратчайшие сроки направить в правоохранительные органы эту информацию.

- Все подобные предложения - мошеннические, - пояснил начальник департамента образования Александр Петрицкий. - Выделение путевок в муниципальные детские сады, прием и перевод осуществляются абсолютно бесплатно. Любые предложения о внесении какой-либо платы за эти процедуры, в том числе за «досрочное» устройство ребенка в детсад, являются мошенничеством.

Напомним, что с начала нового учебного года, а именно с 1 августа, в городе будет происходить передвижка мест в детских дошкольных учреждениях. В это время родители смогут подать заявление о переводе ребенка в детский сад по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU