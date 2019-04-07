2019-04-07T11:00:39+03:00
Woman

Кировчанка Мария Кудрявцева поборется за звание «Мисс Россия»

Голосование стартовало на официальном сайте конкурса
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: vk.com/id122058777Фото: vk.com/id122058777
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На данный момент участница, представляющая Кировскую область на главном конкурсе красоты, набрала 92 голоса. В конкурсе участвует 50 красавиц из разных регионов. Поддержать нашу землячку, или проголосовать за любую понравившуюся участницу можно на сайтах Missrussia.ru и Woman.ru.

ВАЖНО

Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку. По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия 2019».

Голосование за участниц на портале WOMAN.RU (номинация «Народный выбор») завершается в 19.00 12 апреля, а голосование за участниц на сатйе MISSRUSSIA.RU (выбор десяти из Топ-20 финалисток) закрывается в 12.00 по московскому времени 13 апреля.

Финальная церемония конкурса состоится 13 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village

Фото: vk.com/id122058777

Фото: vk.com/id122058777

КСТАТИ

Мария Кудрявцева, 22 года

Любимые книги: «Чертоги разума», А. Курпатов

Любимые фильмы: «1408»

Хобби: Моделинг, чтение книг, катание на снегоходах

Интересный факт: Организовывала мероприятие для Федерации бокса Кировской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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