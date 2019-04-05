2019-04-05T12:26:51+03:00
Общество

Без вести пропала: полиция пытается найти кировчанку, не выходившую на связь девять месяцев

59-летнюю Алевтину Колбину родственники ищут с июня 2018 года
Елизавета Захарова
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Полицейские разыскивают кировчанку, без вести пропавшую девять месяцев назад. Фото: УМВД России по Кировской областиПолицейские разыскивают кировчанку, без вести пропавшую девять месяцев назад. Фото: УМВД России по Кировской области
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Кировская полиция пытается установить судьбу кировчанки, пропавшей летом прошлого года. 59-летняя Алевтина Колбина не выходила на связь со своими родственниками с июня 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

На вид женщине лет 60-65. Она ростом 160-165 сантиметров, плотного телосложения, со светлыми короткими волосами. Алевтина Петровна может при ходьбе хромать. Где сейчас может находиться кировчанка, неизвестно.

Но если вы видели Алевтину Колбину или знаете какую-либо информацию о ней, ее местонахождении, то просьба сообщить по телефонам: 67-43-19, 45-02-99, 36-16-22, 8(953)948-11-77 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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