Без вести пропала: полиция пытается найти кировчанку, не выходившую на связь девять месяцев
Кировская полиция пытается установить судьбу кировчанки, пропавшей летом прошлого года. 59-летняя Алевтина Колбина не выходила на связь со своими родственниками с июня 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.
На вид женщине лет 60-65. Она ростом 160-165 сантиметров, плотного телосложения, со светлыми короткими волосами. Алевтина Петровна может при ходьбе хромать. Где сейчас может находиться кировчанка, неизвестно.
Но если вы видели Алевтину Колбину или знаете какую-либо информацию о ней, ее местонахождении, то просьба сообщить по телефонам: 67-43-19, 45-02-99, 36-16-22, 8(953)948-11-77 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU