Остеопаты из Кирова пожаловались на Елену Малышеву в прокуратуру

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-04T13:53:44+03:00

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Ведущая телепрограмм оказалась в центре очередного скандала. 29 марта Елена Малышева в эфире Первого канала заявила о том, что остеопатия (система альтернативной медицины) в России отсутствует как медицинская специальность.

Приверженцы этого метода лечения из Кирова обиделись на ее критику.

- По просьбе врачей-остеопатов из Кирова подано обращение в прокуратуру Москвы о проведении проверки в связи с распространением Первым каналом фейковой новости, - сообщил на своей страничке в соцсетях юрист Ярослав Михайлов. - Тот, у кого есть родители пожилого возраста, поймут меня.

Юрист задается вопросом: не потому ли ведущая начала критиковать остеопатов, что их лечение не требует лекарств?

Кстати, сама Малышева отреагировала на конфликт предложением о дружбе. На своей страничке в инстаграме она сообщила, что к термину «остеопат» относится крайне осторожно. Кроме того, на фотографии, опубликованной вместе с разъяснением своей позиции, Елена Малышева сделана подпись: «Остеопаты, давайте жить дружно!»

ИСТОЧНИК KP.RU