9 лет колонии строгого режима: у кировчанина обнаружили крупный сверток с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-04T13:53:07+03:00

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Октябрьский районный суд признал 34-летнего кировчанина виновным в незаконном сбыте наркотиков через Интернет и покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Мужчину задержали еще в сентябре 2018 года. Сотрудники полиции увидели его на улице Кольцова среди гаражей. Он вел себя подозрительно, озирался по сторонам, а затем положил какой-то сверток в сумку. В итоге, у кировчанина обнаружили 10 пакетиков с наркотическим веществом общим весом около 6 граммов. Также при себе у мужчины оказался телефон с перепиской о «закладках» наркотиков для потребителей.

Житель Кирова признался, что планировал распространять наркотики на территории города. Одну из «закладок» он уже успел сделать в Нововятском районе. Полицейские изъяли эту «закладку» и обнаружили в нем вещество весом 0,21 грамм.

В итоге мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кировчанин свою вину признал и сообщил, что раскаивается.

ИСТОЧНИК KP.RU