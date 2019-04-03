В Котельниче планируют открыть новый завод

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-03T09:01:09+03:00

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На данный момент сварочная проволока импортируется в Кировскую область из Китая. В Котельниче решили открыть предприятие, которое будет производить этот важный для сферы строительства материал. Директором нового предприятия ООО «Котельничский завод сварочных материалов» станет Вячеслав Варухин. Планируется, что завод заработает на полную мощность в IV квартале 2019 года.

- Котельничский завод сварочных материалов - новое производство, подготовка к запуску которого сейчас ведется совместно со специалистами Инжинирингового центра ВятГУ, - сообщают в правительстве Кировской области. - Основной продукцией предприятия станет сварочная проволока. Высокий уровень продаж этой продукции привел к выводу о целесообразности налаживания собственного производства в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU