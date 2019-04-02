В Котельниче местные жители построили деревянный мостик вместо растаявшей ледовой переправы до поселка Затон

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-02T13:59:52+03:00

Но скора лед на реке еще больше растает и мост провалится в воду. Фото: vk.com/vkotle

Люди игнорируют опасность и продолжают ходить по тонкому льду на реке

Изменить размер текста: A A

С приходом тепла лед на Вятке постепенно начинает таять. Так, в Котельничском районе еще 15 марта сотрудники МЧС закрыли переправу от райцентра до поселка Затон. Но местных жителей это не остановило: они продолжали ходить по тонкому льду.

А когда лед на Вятке местами подтаял, то решили построить небольшой деревянный мостик через проталину, скованную с двух сторон льдом. Фотография результата находчивости котельничан была опубликована в одном из местных пабликов в социальных сетях.

Каждый день люди рискуют своей жизнью, проходя пятьсот метров по весеннему льду. Хотя ежедневно от Котельнича до станции Белой, от которой можно дойти до поселка Затон, ходит девять электричек. Путь по железной дороге занимает пять минут, проезд стоит 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU