2019-03-30T14:27:26+03:00
Общество

Никита Белых: осужденные приходят в библиотеку за Ницше, Платоном и Кантом

В колонии, где отбывает наказание экс-губернатор Кировской области, не хватает классики
Евгений ДЕМИХОВ
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Бывший губернатор Кировской области сейчас работает библиотекарем в колонииБывший губернатор Кировской области сейчас работает библиотекарем в колонииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Свою работу в должности библиотекаря Никита Юрьевич начал с того, что пересчитал все книги. Оказалось, что в библиотеке девять тысяч книг, что для колонии с тысячей осужденных не очень плохо.

Как пишет Белых в своей колонке на White News, по международным требованиям на каждого заключенного должно приходиться по десять книг. Поэтому следующая цель экс-губернатора Кировской области - это пополнение фондов библиотеки до десяти тысяч экземпляров книг.

Книги в колонии пользуются популярностью. По словам Никиты Юрьевича, у осужденных есть странная тенденция читать труды по психологии и философии: приходят за Ницше, Кантом, Фроммом, Сенекой, Платоном, Марксом и Фрейдом. Большой спрос также на детективы и фэнтези.

А вот русской классики не хватает в принципе. Так, например, в библиотеке мало книг Николая Некрасова и Александра Блока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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