2019-03-25T15:17:06+03:00
Происшествия

Год строго режима за украденный телефон: в Чепецке вынесли приговор мелкому воришке

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима
Алена ЗАЙЦЕВА
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Из-за телефона мужчина год проведет к колонии строго режимаИз-за телефона мужчина год проведет к колонии строго режимаФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Необычный случай кражи рассматривался в Кирово-Чепецком суде. Изрядно подвыпивший местный житель в кафешке заметил, что за соседним столиком отлучился мужчина. А на столе остался лежать телефон. Чепчанин встал, подошел к столику, незаметно взял мобильник.

- Приговором Кирово-Чепецкого районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Ему назначено наказание - год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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