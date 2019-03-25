Год строго режима за украденный телефон: в Чепецке вынесли приговор мелкому воришке

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-25T15:17:06+03:00

Из-за телефона мужчина год проведет к колонии строго режима Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

Отбывать наказание он будет в колонии строго режима

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Необычный случай кражи рассматривался в Кирово-Чепецком суде. Изрядно подвыпивший местный житель в кафешке заметил, что за соседним столиком отлучился мужчина. А на столе остался лежать телефон. Чепчанин встал, подошел к столику, незаметно взял мобильник.

- Приговором Кирово-Чепецкого районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Ему назначено наказание - год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU