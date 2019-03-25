2019-03-25T12:18:25+03:00
Общество

Жителя Нолинска наказали за попытку инсценирования аварии

Молодой человек захотел получить деньги по страховке, поэтому попросил своего знакомого о помощи
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчанин хотел получить деньги за аварию, но в итоге сам лишился средств. Фото: прокуратура Кировской областиКировчанин хотел получить деньги за аварию, но в итоге сам лишился средств. Фото: прокуратура Кировской области
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26-летний кировчанин не справился с управлением и влетел на своем «Шевроле Круз» в дерево. Для того чтобы не тратить собственные деньги на ремонт иномарки, он решил подстроить ДТП.

- Житель Нолинска договорился со своим знакомым, владельцем ВАЗ-21093, об инсценировке аварии, после которой у него возникло бы право обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба, - сообщает прокуратура Кировской области. - На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали ДТП и выдали необходимые документы.

За подставную аварию молодой человек планировал получить 400 тысяч рублей. Но афера не удалась - его раскрыли сотрудники страховой организации. В итоге он не только не получил возмещение, но и сам лишился денег. За «покушение на мошенничество в сфере страхования» его наказали штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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