2019-03-24T16:23:54+03:00
Общество

В Кирове в микрорайоне Южный построят новый храм

Место строительства уже освятили
Анна КРЮКОВА
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Храм возведут на улице Рудницкого, 70А. Фото: вятская-епархия.рфХрам возведут на улице Рудницкого, 70А. Фото: вятская-епархия.рф
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В субботу, 23 марта, в Кирове освятили место, где будет построен новый храм. Сооружение возведут в микрорайоне Южный на улице Рудницкого, 70А в честь Сорока мучеников Севастийских. Об этом сообщили в пресс-службе Вятской епархии.

- Мы начинаем строительство храма с установки и освящения креста и обращаемся к Богу, чтобы Он благословил наши труды, - сообщил митрополит Марк во время торжественного события. - Надеемся, что мы вновь соберемся здесь, чтобы уже поблагодарить Его за то, что новый храм благоукрасит землю, на которой мы с вами живем.

Храм построят на средства благотворителя и пожертвования прихожан. Для будущего сооружения выбран псковский архитектурный стиль. Рядом с основным зданием разместится небольшой крестильный храм. Также к храму пристроят дом с помещениями для клириков и воскресной школы. Кроме того, в храме будут располагаться галереи для церковной лавки, раздевалка и комната ожидания, где дети смогут ждать своих родителей. Планируется, что въезд на территорию храма сделают с улицы Рудницкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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