Кировчан просят помочь разыскать 15-летнюю школьницу
Подросток ушла из дома утром 23 марта
Девочка не вернулась домой вечером. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове разыскивают 15-летнюю Яну Папырину. Девочка вышла из дома в 08.00 в субботу, 23 марта. Вечером подросток не вернулся и не вышел на связь. К поискам школьницы подключился отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции.
Волонтеры сообщают приметы Яны: на вид 15-16 лет, рост около 164 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, прямы темно-русые волосы ниже плеч.
Подросток была одета в синюю куртку с капюшоном, черные брюки и розовые кроссовки на липучках.
Если вам известно что-либо о местонахождении Яны, просьбы сообщить об этом по номерам: 8-800-350-76-25 или 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU