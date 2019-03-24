2019-03-24T09:14:09+03:00
Общество

Кировчан просят помочь разыскать 15-летнюю школьницу

Подросток ушла из дома утром 23 марта
Анна КРЮКОВА
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Девочка не вернулась домой вечером. Фото: vk.com/ornkirovДевочка не вернулась домой вечером. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кирове разыскивают 15-летнюю Яну Папырину. Девочка вышла из дома в 08.00 в субботу, 23 марта. Вечером подросток не вернулся и не вышел на связь. К поискам школьницы подключился отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» и сотрудники полиции.

Волонтеры сообщают приметы Яны: на вид 15-16 лет, рост около 164 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, прямы темно-русые волосы ниже плеч.

Подросток была одета в синюю куртку с капюшоном, черные брюки и розовые кроссовки на липучках.

Если вам известно что-либо о местонахождении Яны, просьбы сообщить об этом по номерам: 8-800-350-76-25 или 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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