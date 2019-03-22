Комбинат продовольствия и соцпитания забраковал продукты на 32 миллиона

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-22T17:35:59+03:00

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Вопрос питания школьников обсуждался на комиссии по социальной сфере. Депутатам представили данные о проверках и о модернизации организации работы пищеблоков в школах и детских садах областного центра. Год назад Контрольно-счетная палата выявила массу нарушений в работе Комбината продовольствия и социального питания. В частности, претензии были к стоимости и качеству продуктов, калорийности, повторяемости и витаминизации готовых блюд.

- Чтобы избежать завышения цен на продукты при проведении их закупок, сейчас осуществляется полный контроль формирования начальной максимальной цены контракта КПиСП, - отметил начальник департамента образования Александр Петрицкий. - Кроме того, она сравнивается с ценами Кировстата. Эффект от принятых мер уже есть.

ВАЖНО

Депутатам рассказали о том, что в прошлом году Комбинат расторгнул договоры по причине плохого качества продуктов или их фальсификации на 32 миллиона рублей. В департамент образования регулярно поступает информация управления Роспотребнадзора о недобросовестных поставщиках, кроме того, существует система электронной сертификации животноводческой продукции, что помогает отследить ее путь от производителя до потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU