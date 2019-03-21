«Мусорный» тариф и несанкционированные свалки: за февраль кировчане позвонили в «Куприт» 7400 раз

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-21T11:00:57+03:00

С приходом «мусорной» реформы у кировчан возникает очень много вопросов о новой системе, тарифах и суммах, которые они видят в квитанциях Фото: Елизавета Захарова

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В феврале региональный оператор запустил круглосуточную горячую линию по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Звонки в колл-центре принимаются 24/7: круглосуточно и без выходных специалисты отвечают на наболевшие вопросы и возмущения кировчан.

«Куприт» отчитался за первый месяц работы горячей линии - приводим официальные данные.

7 400 раз кировчане позвонили в колл-центр по «мусорным» вопросам;

11 звонков в час принимали диспетчеры;

40% вопросов касались механизма начисления платы, возможности перерасчета, совместной работы регоператора, «управляек» и органов власти;

23% звонков связаны с контейнерными площадками, их местонахождением, оборудованием;

14% кировчан жаловались на несанкционированные свалки, наполнения контейнеров;

12% людей интересовались нормативами накопления ТКО;

7% сообщали о необходимости перерасчета платы за новую коммунальную услугу.

Отметим, что горячая линия продолжает свою работу. По любым вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами кировчане могут обратиться по телефону: 68-03-56. Кроме того, вопросы и обращения можно отправлять в «Куприт» через форму обратной связи на официальном сайте или в группе соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU