В Кировской области добыли 171 волка, причинявших ущерб местным жителям

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-20T13:48:25+03:00

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Охотники отстреливают животных, терроризирующих население региона. На 18 марта добыли уже 171 волка.

- Больших результатов специалисты добились в Шабалинском районе, там добыли 19 хищников, - сообщают в охотнадзоре Кировской области. - 15 волков отстрелили в Лузском районе, еще 14 - в Слободском. В минлесхозе Кировской области также отметили высокие результаты охотников Афанасьевского, Белохолуницкого, Верхнекамского, Даровского, Котельничского, Мурашинского, Свечинского, Фаленского и, Яранского районов. Во многих из перечисленных районов удалось ликвидировать крупные волчьи стаи, причиняющие ущерб не только охотничьим животным, но и жителям области.

Несмотря на успехи охотников кировчане продолжают жаловаться на то, что небольшие населенные пункты продолжают подвергаться нападкам животных. Более того, жители говорят, что в тех местах, где численность волков уменьшилось, это заслуга других пользователей леса. Кировчанка Ирина Ичетовкина в группе охотнадзора пишет: «численность волков на самом деле не растет, а они просто мигрируют из за массовой вырубки леса. Куда им деваться если зверье все бежит, туда где лес еще есть? В Опарино лес вывозят фурами...вот они и бегут».

ИСТОЧНИК KP.RU