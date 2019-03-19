2019-03-19T17:47:00+03:00
Общество

Житель Белой Холуницы спас 80-летнего соседа из-под снежной лавины

Дмитрий Морозов откапал из-под снежного завала пенсионера до приезда спасателей
Елизавета Захарова
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Мужчина спас от смерти под снегами 80-летнего соседа. Фото: riafan.ruМужчина спас от смерти под снегами 80-летнего соседа. Фото: riafan.ru
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В Белой Холунице 44-летний мужчина спас своего соседа от смерти. 80-летний дедушка возился в огороде, когда с крыши на него скатилась огромная снежная глыба. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Чтобы не нанести травмы, Дмитрий Морозов откапывал соседа не лопатой, а руками.

- Первое, что я увидел, — ногу, начал дальше быстрее копать, опасался, что не успею, — рассказал агентству Дмитрий. - Так быстро еще ни разу махать лопатой не приходилось. А когда вытащил, тот уже был совсем черный и не дышал. Оказал первую помощь: нос и рот у него были забиты снегом. Потом крикнул жене, чтобы вызвала скорую помощь, а сам начал реанимационные действия проводить.

Этой осенью Дмитрий прошёл курсы оказания первой неотложной помощи. Уже 4 года этот отважный герой занимает пост начальника Белохолуницкого лесничества.

- Обычно приходится заблудившихся людей по лесу искать и выводить, а тут такое. Героем себя не считаю, ведь если бы жизнью своей рисковал...А тут откопал, да откопал, что здесь такого?

ИСТОЧНИК KP.RU

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