Прокуратура Ленинского района заставила «управляйку» очистить девять крыш

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-19T17:48:09+03:00

Снег убрали с крыш девяти домов только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей Гмызин

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Жильцы домов ООО «УК «Вятка Уют» были вынуждены обратиться в прокуратуру, чтобы крыши домов были очищены от снега, льда и сосулек. Свисавшие глыбы угрожали свалиться на тротуары. А соответственно, представляли угрозу жизни пешеходов. Прокуратура отреагировала мгновенно - сразу вышли с иском в суд. Суд также не стал затягивать с решением - управляющую компанию обязали приступить к очистке крыш немедленно.

Таким образом, были приведены в порядок крыши девяти многоквартирных домов по ул. Щорса, ул. Красина, ул. Сурикова, ул. Дерендяева и ул. Воровского.

ИСТОЧНИК KP.RU