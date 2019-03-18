2019-03-18T18:31:42+03:00
Происшествия

В Лузе столкнулись детский автобус и КамАЗ: есть пострадавшие

По словам местных жителей, ДТП произошло из-за плохой дороги
Елизавета Захарова
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Автобус с детьми и КамАЗ столкнулись на узкой дороге в Лузе. Фото: vk.com/public108310860Автобус с детьми и КамАЗ столкнулись на узкой дороге в Лузе. Фото: vk.com/public108310860
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В Лузе Кировской области на узкой проезжей части столкнулись школьный автобус и КамАЗ с крановой установкой. Об этом написали в социальных сетях очевидцы аварии.

В УГИБДД России по Кировской области «Комсомолке» сообщили, что ДТП произошло 15 марта, около 15.28. Сколько детей было в автобусе и куда они ехали, неизвестно. Однако от удара с КамАЗом пострадала 36-летняя пассажирка автобуса. Никто из детей не получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. Официальная причина столкновения устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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