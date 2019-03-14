Кировчанин забрал медвежью шкуру из кафе, пока его никто не видел

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-14T18:12:01+03:00

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Работники одного из заведений Лузы рассказали, что мужчина заказал себе кофе и сел за столик. После того, как он получил напиток, работники кафе вышли из зала. Вернувшись, они обнаружили пропажу шкуры медведя, которая висела на стене заведения.

- Владелец кафе оценил ущерб в 15 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Сотрудники полиции изъяли записи с камер наблюдения, которые запечатлели посетителя. Выяснилось, что 49-летний подозреваемый живет в Кирове, но время от времени приезжает в Лузу работать на стройку.

Кировчанина нашли и выяснили, где он прятал интерьерное украшение. Мужчина сознался в совершенном.

По факту кражи завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Виновному в этом преступлении грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU