2019-03-14T14:43:10+03:00
Общество

В Кировской области сфотографировали ложное солнце из алмазной пыли

Метеорологи-любители говорят, что это очень необычный случай
Алена ЗАЙЦЕВА
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Ложное солнце сфотографировали в Котельниче. Фото: Светлана СМИРНОВАЛожное солнце сфотографировали в Котельниче. Фото: Светлана СМИРНОВА
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Группа «Любительская метеорология Кировской области» не раз удивляла своих подписчиков красивыми природными фотонаблюдениями. Сегодня любители выложили фото Парлегия - ложного солнца.

Необычность этого случая заключается в том, что гало (паргелий) сформировалось на алмазной пыли (парящих ледяных кристаллов) в непосредственной близости от наблюдателя, - пишет создатель группы Алексей Кокорин. - Такой случай наблюдения атмосферного оптического явления наиболее редок, чем на облачности или на алмазной пыли на удалении.

СПРАВКА «КП»

Гало - комплекс атмосферных оптических явлений, включающий в себя около сотни видов. Происхождение всевозможных колец, дуг, и пятен объясняется преломлением и/или отражением света в ледяных кристаллах.

Ледяные иглы (алмазная пыль, diamond dust) - твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в морозную погоду (при температуре воздуха ниже -10...-15 °С). Днем сверкают в свете лучей солнца, ночью - в лучах луны или при свете фонарей. Нередко ледяные иглы образуют в ночное время красивые светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо.

Наблюдаются чаще всего при ясном или малооблачном небе, иногда выпадают из перисто-слоистых или перистых облаков.

Паргелии 22° (лат.- Рarhelia, два ярких пятна по бокам от круга гало 22°). Одно из самых распространенных гало. Часто наблюдается, когда солнце (луна) не высоко над горизонтом. Выглядит как два ярких радужных пятна на высоте солнца, примерно на том же расстоянии от солнца, что и малое гало. Однако, в зависимости от высоты солнца над горизонтом, паргелии могут располагаться на разном расстоянии (чем выше, тем дальше), из-за того, что луч образующий это гало попадает в кристалл под большим углом. Образованы плоскими призмами, главная ось вертикальна, призмы парят в воздухе плашмя (существуют другие варианты, но этот наиболее вероятный). Наблюдаются 60-80 дней в году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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