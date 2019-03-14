2019-03-14T07:22:54+03:00
Общество

В центре Кирова продается особняк за 60 миллионов рублей

Объявление о продаже дома появилось на сайте «Авито»
Анна КРЮКОВА
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Дом продают вместе с мебелью, сантехникой и картинами. Фото: avito.ruДом продают вместе с мебелью, сантехникой и картинами. Фото: avito.ru
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В Кирове выставили на продажу особняк стоимостью 60 миллионов рублей. Здание расположено в центре города, на улице Свободы, 109. Площадь дома составляет более 780 квадратных метров. Об этом сообщили авторы объявления о продаже особняка на «Авито».

Также они отметили, что дом был построен с использованием железобетона и кирпича по эксклюзивному дизайнерскому проекту Сергея Бобровского. В особняке оборудован тренажерный зал и домашний кинотеатр с проектором. Кроме того, в здании есть сауна, бассейн с бильярдом, джакузи, три душа и пять туалетов.

- Водоснабжение дома обеспечивается с городского водопровода через систему мощного фильтрования с резервным баком, обеспечивающим дом водой в период каких либо аварийных отключений, - отметили в объявлении. - По всему периметру здания установлено видеонаблюдение и сигнализация с выводом на пульт вневедомственной охраны.

Особняк планируют продать вместе с итальянской мебелью, сантехникой и картинами, выполненными художником Куршаковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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