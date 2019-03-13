Бонни и Клайд по-вятски: кировчане обманывали людей, продавая им несуществующий лес

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-13T16:30:08+03:00

У «предпринимателей» даже не было лесозаготовительной техники Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За три года они «заработали» порядка 7,3 миллиона рублей

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40-летний мужчина начал с малого. Он «развел» четырех кировчан на полтора миллиона рублей. Эти деньги мошенник получил в качестве аванса за поставку лесопродукции, которую заказчики так и не получили. Спустя год мужчина вовлек в свою деятельность 34-летнюю знакомую, с которой они развернулись по-крупному.

- Под видом поставки лесопродукции они похитили 5,8 миллиона рублей одной коммерческой компании, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Заключенные договоры с организацией и частными лицами они не соблюдали.

К слову, выяснилось, что ни у мужчины, ни у его знакомой не было лесозаготовительной техники, а также арендованных участков для заготовок.

Под суд оба пошли по статье «Мошенничество». Их признали виновными. Они отправятся в колонии общего режима, но на разные сроки. Мужчину приговорили к шести годам, а его знакомую - к двум годам и одному месяцу колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU