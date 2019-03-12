2019-03-12T14:39:36+03:00
Общество

Кировчанам расскажут о правах потребителей

Горожане не только смогут проконсультироваться со специалистами, но и продегустировать продукцию вятских производителей
Евгений ДЕМИХОВ
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Горожанам расскажут о правах потребителей, а также о том, как их защититьГорожанам расскажут о правах потребителей, а также о том, как их защититьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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14 марта в Кирове пройдет Всемирный день защиты прав потребителей. В честь этой даты кировский Центр стандартизации и метрологии проводит бесплатное мероприятие для кировчан. Всех жителей города приглашают в выставочный комплекс «Вятка-ЭКСПО» (улица Сурикова, 19) с 9.00 до 12.00 часов.

На консультационных площадках соберутся представители Управления Роспотребнадзора, отдела потребительского рынка министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, ЦСМ Росстандарта, общественной организации по защите прав потребителей и отделения Банка России.

Специалисты ответят на все вопросы кировчан, касающиеся это сферы. Помимо консультаций каждый участник сможет продегустировать продукцию вятских производителей, качество которой соответствует государственным стандартам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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