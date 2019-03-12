Кировчанам расскажут о правах потребителей
14 марта в Кирове пройдет Всемирный день защиты прав потребителей. В честь этой даты кировский Центр стандартизации и метрологии проводит бесплатное мероприятие для кировчан. Всех жителей города приглашают в выставочный комплекс «Вятка-ЭКСПО» (улица Сурикова, 19) с 9.00 до 12.00 часов.
На консультационных площадках соберутся представители Управления Роспотребнадзора, отдела потребительского рынка министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, ЦСМ Росстандарта, общественной организации по защите прав потребителей и отделения Банка России.
Специалисты ответят на все вопросы кировчан, касающиеся это сферы. Помимо консультаций каждый участник сможет продегустировать продукцию вятских производителей, качество которой соответствует государственным стандартам.
ИСТОЧНИК KP.RU