2019-03-11T10:38:14+03:00
Общество

В Лузе водитель фуры стоял на дороге двое суток в ожидании помощи

Ему помогли только после того, как родственники написали об этом соцсетях
Евгений ДЕМИХОВ
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Грузовик простоял на дороге как минимум двое суток. Фото: vk.com/id406731484Грузовик простоял на дороге как минимум двое суток. Фото: vk.com/id406731484
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Грузовик ехал из города в сторону поселка Демьяново. На шестом километре дороги фура повисла на подъеме и заглохла. Водитель не смог самостоятельно тронуться с места. Авария произошла 5 марта. На следующий день в социальных сетях родственники водителя стали бить тревогу.

- Водитель стоит двое суток, - сообщают они. - Он не может добиться какой-либо помощи. Очень за него переживаем.

Только 9 марта в комментариях родственники водителя написали о том, что неравнодушные люди помогли мужчине, застрявшему на дороге. Они поблагодарили земляков за поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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