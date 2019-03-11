В Лузе водитель фуры стоял на дороге двое суток в ожидании помощи
Ему помогли только после того, как родственники написали об этом соцсетях
Грузовик простоял на дороге как минимум двое суток. Фото: vk.com/id406731484
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Грузовик ехал из города в сторону поселка Демьяново. На шестом километре дороги фура повисла на подъеме и заглохла. Водитель не смог самостоятельно тронуться с места. Авария произошла 5 марта. На следующий день в социальных сетях родственники водителя стали бить тревогу.
- Водитель стоит двое суток, - сообщают они. - Он не может добиться какой-либо помощи. Очень за него переживаем.
Только 9 марта в комментариях родственники водителя написали о том, что неравнодушные люди помогли мужчине, застрявшему на дороге. Они поблагодарили земляков за поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU