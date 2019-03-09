За обустройство реки Люльчинки борются дизайнеры из 17 российских регионов и Румынии
С конца прошлого года кировчане активно решают вопрос благоустройства реки Люльченки. Неделю назад закончился прием дизайнерских конкурсных работ. В мэрию поступило всего 18 заявок, из них лишь одна от кировчан, остальные из других регионов России, есть также участники и из Румынии.
- Все без исключения работы заслуживают внимания, они интересны, у каждого проекта своя идея, свой стиль, - подчеркнул сити-менеджер Илья Шульгин.
Дизайнерские проекты включают в себя создание береговых пространств у пруда, детские и спортивные площадки, корты для воркаута, велодорожки, зоны для рыбалки и многие другие элементы для комфортного и благоустроенного отдыха кировчан.
Подведение итогов конкурса состоится уже на следующей неделе на заседании общественной группы «Ленточный парк». А само обустройство начнется уже этим летом.
Кроме того, все проекты отвечают общему видению прибрежной зоны кировчанами. По итогам интернет-опроса в 2018 году жители нашего города пришли к выводу, что хотят видеть у Люльченки скамейки, дорожки из плитки, урны, мостики, а главное грамотное освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU