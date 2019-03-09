2019-03-09T14:56:30+03:00
Общество

За обустройство реки Люльчинки борются дизайнеры из 17 российских регионов и Румынии

Каким будет берег реки решится на заседании общественной группы на следующей неделе
Елизавета Захарова
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Обустройством реки Люльченки могут заняться дизайнеры из Румынии. Фото: admkirov.ruОбустройством реки Люльченки могут заняться дизайнеры из Румынии. Фото: admkirov.ru
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С конца прошлого года кировчане активно решают вопрос благоустройства реки Люльченки. Неделю назад закончился прием дизайнерских конкурсных работ. В мэрию поступило всего 18 заявок, из них лишь одна от кировчан, остальные из других регионов России, есть также участники и из Румынии.

- Все без исключения работы заслуживают внимания, они интересны, у каждого проекта своя идея, свой стиль, - подчеркнул сити-менеджер Илья Шульгин.

Дизайнерские проекты включают в себя создание береговых пространств у пруда, детские и спортивные площадки, корты для воркаута, велодорожки, зоны для рыбалки и многие другие элементы для комфортного и благоустроенного отдыха кировчан.

Подведение итогов конкурса состоится уже на следующей неделе на заседании общественной группы «Ленточный парк». А само обустройство начнется уже этим летом.

Кроме того, все проекты отвечают общему видению прибрежной зоны кировчанами. По итогам интернет-опроса в 2018 году жители нашего города пришли к выводу, что хотят видеть у Люльченки скамейки, дорожки из плитки, урны, мостики, а главное грамотное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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