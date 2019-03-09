В Слободском полицейские, пытаясь задержать водителя, ранили его из табельного оружия

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-09T14:16:22+03:00

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Сегодня, 9 марта, около двух часов ночи на автодороге Подгоряна-Шихово была погоня со стрельбой. Кировские инспекторы ДПС пытались остановить автомобилиста, но водитель игнорировал требования силовиков. Пытаясь скрыться от полиции, мужчина на большой скорости пытался уехать создавая угрозу для жизни и здоровья себя и других автомобилистов.

Чтобы задержать дебошира сотрудники ГИБДД применили табельное оружие: они выстрелили по «Ладе Приоре». Автомобиль остановился. Мужчина был задержан, от медицинского освидетельствования он отказался, но к помощи медикам все же прибегнул: пуля, выпущенная в машину, задела и водителя. К счастью, она не прострелила его, госпитализация ему не потребовалась.

По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU