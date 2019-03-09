2019-03-09T14:16:22+03:00
Происшествия

В Слободском полицейские, пытаясь задержать водителя, ранили его из табельного оружия

Мужчина игнорировал требования инспекторов остановиться
Елизавета Захарова
Поделиться:
Полицейские при задержание попали в водителя «Лады»Полицейские при задержание попали в водителя «Лады»Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 марта, около двух часов ночи на автодороге Подгоряна-Шихово была погоня со стрельбой. Кировские инспекторы ДПС пытались остановить автомобилиста, но водитель игнорировал требования силовиков. Пытаясь скрыться от полиции, мужчина на большой скорости пытался уехать создавая угрозу для жизни и здоровья себя и других автомобилистов.

Чтобы задержать дебошира сотрудники ГИБДД применили табельное оружие: они выстрелили по «Ладе Приоре». Автомобиль остановился. Мужчина был задержан, от медицинского освидетельствования он отказался, но к помощи медикам все же прибегнул: пуля, выпущенная в машину, задела и водителя. К счастью, она не прострелила его, госпитализация ему не потребовалась.

По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За обустройство реки Люльчинки борются дизайнеры из 17 российских регионов и Румынии
Трактор спас фуру от столкновения с поездом: у большегруза отказали тормоза и он застрял на железнодорожных путях
В Кирове пропала 13-летняя девочка: на связь ребенок не выходит третьи сутки
«Наследие и подлинность. Какими запомнятся 2010-е»: в Кирове пройдет лекция по исторической урбанистике
В Кирове дворник поздравил женщин с 8 Марта, нарисовав «открытки» на сугробах
ДТП в Октябрьском районе: автомобили не смогли разъехаться, одна из машин перевернулась
В Афанасьевском районе сгорела баня: пожарные не успели потушить огонь, они застряли в снегах
В Кирове до сих пор не найдена 16-летняя девочка
Музей народного образования отвоевал историческое здание и планирует расширяться
В выходные в Кирове пройдет Чемпионат мира по ледолазанию
Троих кировчан осудили за организацию игорного бизнеса
Погода в Кирове на выходные: оттепель, сильные ветра и снегопады
Житель Котельнича отделался штрафом за разбитые бутылки в магазине
Кировское правительство покинул один из зампредов
Разговор начистоту
К 8 марта в Чистых Прудах открыли новый детский сад