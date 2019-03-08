Троих кировчан осудили за организацию игорного бизнеса

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-08T13:11:26+03:00

Молодые люди за год заработали 14 миллионов рублей

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По решению суда троих кировчан лишат свободы за организацию игорного бизнеса. При этом точка, где желающие могли сыграть в азартные игры, не была зарегистрирована и находилась не в специально отведенной для этого зоне, а на квартире одного из приятелей. Об этом сообщили в следственном комитете.

Как выяснило следствие, «игорными магнатами» были товарищи: 39-летний мужчина, его друг и подруга 35 лет. Приятели за 2017-2018 года заработали 14 миллионов рублей. Азартные игры они проводили на квартире, где было установлено больше ста единиц игорной техники. Во время обыска следователи нашли и изъяли ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны, стационарные компьютеры, флеш-карты, деньги и документы.

Приятелей, согласившись с мнением прокуратуры Ленинского района, осудили по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

39-летнего кировчанина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, с испытательным сроком в четыре года и выплатой штрафа в размере 900 тысяч рублей. Девушка приговорена к двум годам лишения свободы, четырем испытательного срока и штрафу в 900 тысяч рублей. Их общий приятель получил полтора года лишения свободы, два года испытательного срока и штраф на 400 тысяч рублей.

Осужденные будут отбывать сроки условно. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU