Кировские полицейские задержали убийц, которые пять лет были в розыске

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-05T18:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в убийстве в Подмосковье пятилетней давности. Мужчины 36 и 30 лет все эти годы скрывались на территории Кировской области. Следователи установили, что задержанные в 2013 году задушили семейную пару в их собственном автомобиле в городе Орехово-Зуеве Московской области.

Пять лет назад одного из подозреваемых задержали спустя несколько часов после убийства: сотрудники ГИБДД остановили автомобиль убитой пары. В нем преступник перевозил тела. Через год полицейские задержали второго подельника в поселке Верхошижемье Кировской области. Молодых людей суд приговорил к девяти годам лишения свободы по ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Остальные убийцы, находясь в федеральном розыске, скрывались в Кировской области на протяжении пяти лет.

После задержания их передали следственным органам Московской области для дальнейшего расследования убийства. Сейчас они находятся под стражей.

Сотрудники кировского уголовного розыска УМВД России по Кировской области предполагают, что за эти пять лет задержанные несколько раз преступали черту закона. Полицейские просят откликнуться кировчан, пострадавших от действий кировчан и сообщить об этом по телефонам: 589-530, 589-514 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU