2019-03-05T09:38:53+03:00
Звезды

В Зуевском районе библиотеке дали имя Надежды Гурьяновой

Память известной землячки увековечили по решению местной Думы
Александр ЧАРУШИН
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Надежда Павловна ушла из жизни в прошлом апреле. Фото: соцсетиНадежда Павловна ушла из жизни в прошлом апреле. Фото: соцсети
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Октябрьской сельской библиотеке присвоили имя Надежды Павловны Гурьяновой, бывшего директора областной научной библиотеки имени Герцена. Соответствующее решение было принято 28 февраля на заседании Зуевской районной Думы, об этом сообщает сайт Зуевских органов местного самоуправления.

Напомним, Надежда Гурьянова ушла из жизни в конце апреля 2018 года. Она руководила «Герценкой» на протяжении 10 лет.

Надежда Павловна - уроженка деревни Шлемаки Зуевского района, начала карьеру в библиотеке имени Герцена в 1980 году на посту библиографа краеведческого отдела. В 2007 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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