2019-03-04T19:13:28+03:00
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«Безумные шляпники» решили не отправлять экспонаты в Россию почтой

Путешественников из Вятских Полян смутили цены
Анна КРЮКОВА
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Фото: vk.com/hats43Фото: vk.com/hats43
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Очередная экспедиция «охотников за шляпами» завершилась. Путешественники Олег Уваров и Валерий Смолюк планировали отправить приобретенные головные уборы в Индии и Непале с помощью службы экспресс-доставки в Дели. Однако отказались от услуг прямо в офисе компании. Коллекционеры не согласились с ценой.

- Нам не было жалко 10000 рупий, но эта цифра возникла ниоткуда после того, как работник отделения сделал телефонный звонок, - пояснили «безумные шляпники». - В Индии мы порядком устали от фальшивых отелей и несуществующего сервиса в них. Не хотелось в очередной раз рисковать.

Фото: vk.com/hats43

Фото: vk.com/hats43

Однако, несмотря на неприятную ситуацию, жители Вятских Полян рекомендуют для путешествий эти страны. По словам «охотников за шляпами», Индия непостижима и контрастна, а Непал удивителен.

- Нас не покидает ощущение, что этот этап экспедиции был таким же продолжительным, как кругосветное путешествие в 2014 году, по крайней мере, эмоций было много, - рассказали путешественники. - Индию невозможно понять умом, здесь можно лишь чувствовать сердцем. Гималаи поражают и одновременно устрашают своим величием. Уезжая из Рикишеша, мы будто оставили немного себя и в то же время забирали с собой то, чего в нас до этого так не хватало. На обратном пути в Харидваре встретили абсолютно голого аскета. «Наги баба» шел с висящими на шее малами - сакральными украшениями, обмазанный пеплом из погребального костра. Его ничего не смущало, нас уже тоже.

Фото: vk.com/hats43

Фото: vk.com/hats43

В Дели кировчане также успели осмотреть несколько важных достопримечательностей. К примеру, самый высокий в мире кирпичный минарет Кутб-Минар, храмы «Калкаджи», «Харе Кришна» и музей Шри Кришны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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