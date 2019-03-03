Минстрой идет навстречу дольщикам: решается вопрос о снижении ставки на ипотеку

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-03T17:02:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство строительства Кировской области планирует снизить ипотечную ставку для вкладчиков в долевое строительство. Этот вопрос был поднят на очередном совещании по проблемам дольщиков. Причиной встречи стала вопрос заврешения строительства многоквартирного дома №21 по первому Гороховскому переулку.

Сами дольщики обратились к министерству: многие из них брали ипотеку три-четыре года назад, когда ставка составляла 12% годовых, однако, уже сегодня банки предлагают брать ипотеку с низкими процентами. Но на индивидуальные просьбы о снижении ставки банки отказывают дольщикам из-за слишком проблемного долгостроя.

— Мы обратились ко всем банкам, которые находятся на территории Кировской области, с просьбой пойти навстречу людям и рассмотреть варианты снижения кредитной нагрузки на граждан, ставших дольщиками проблемных объектов, - сказал министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук. - В каждом конкретном случае идет индивидуальная работа.

Напомним, что долгострой на Гороховом, планировали сдать еще в 2016 году. Но строительство до сих пор не завершено. Несмотря на то, что его степень готовности очень высока: возведена коробка здания, поставлены стекла, проведено благоустройство территории и подведены сети водоснабжения и водоотведения. Объект заморожен. На завершение работ требуется 32 миллиона рублей. У компании часть имущества находится под арестом, свободных средств нет. Помимо этого, средства, появляющиеся на счетах компании, быстро уходят дольщикам в качестве компенсации за неустойку. Компания на грани банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU