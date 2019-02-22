Трое кировчан лишились 230 тысяч рублей, поверив в заблокированные карты

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-22T10:23:44+03:00

Мошенники обманули их по одной и той же схеме

Изменить размер текста: A A

61-летнего жителя поселка Свеча обманули люди, представившиеся сотрудниками безопасности банка. По его словам, мужчине пришло СМС-уведомление о том, что с его карты пытаются снять деньги. Он позвонил по номеру, указанному в сообщении.

- Мошенник, обещавший отменить незаконное списание, узнал у пострадавшего данные карты и похитил с его счета 97 тысяч рублей, - сообщают в УМВД по Кировской области. - Аналогичные истории произошли с 38-летней жительницей Кирова и 68-летней пенсионеркой из Омутнинского района. У первой «сотрудники безопасности банка» похитили 117 тысяч рублей с карты, а у второй - 15 тысяч рублей.

По всем инцидентам завели уголовные дела.

Полиция в очередной раз напоминает, что в связи с участившимися случаями мошенничества нужно особенно внимательно относиться ко всем сообщениям и звонкам из банка. Ни один сотрудник настоящего банка не будет выспрашивать пароли из СМС-оповещений и цифры с обратной стороны карты.

ИСТОЧНИК KP.RU