2019-02-21T18:26:03+03:00
Происшествия

Кировчанки отдали мошенникам 60 тысяч рублей за «бронь» в пансионате

Они хотели отдохнуть на черноморском побережье
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Женщины зашли на сайт, созданный мошенникамиЖенщины зашли на сайт, созданный мошенникамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вчера, 20 февраля, две жительницы Кирова пришли в полицию с заявлением. По их словам, женщины хотели поехать на отдых в Крым. Они нашли себе подходящий пансионат.

- Пострадавшие зашли на сайт, как впоследствии оказалось, созданный мошенниками, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Официального сайта у этого пансионата нет.

Обе пострадавшие перечислили по 29,8 тысяч рублей за скидки, которые предлагались на фейковом сайте при раннем бронировании и полной оплате путевки.

Полиция начала поиски мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове с тяжелой травмой госпитализировали женщину после падения глыбы льда
В 2019 году кировские энергетики очистят от поросли более 2500 га трасс ВЛ
Кировский Минобр проигнорировал обсуждение скандального запрета на общение со СМИ
В Кировской области ищут родственников летчика, погибшего под Геленджиком
С «Ростелекомом» компьютер – под надежной защитой
Заведующую детсадом № 41, в который ходили дети без путевок, не стали увольнять
В Кирово-Чепецке прошел Форум наставников компании «УРАЛХИМ»
Владимир Быков - о ежегодном послании президента
В Лузском районе молодой парень без прав насмерть сбил женщину
В Кирове построят первый трехэтажный садик
Путешественникам из Вятских Полян предложили выбрать место для строительства храма в Непале
«Диджитал и чадящий пазик не очень сочетаются»
23-летний кировчанин украл четыре флакона духов и подарил их подруге
В Кирове требуют лишить прав водителя, больного шизофренией
В Кирове завели дело об убийстве 3-летней девочки
Кировские УК будут лишать лицензий за плохую уборку снега
Непотушенная сигарета едва не спалила квартиру пенсионерки
Жители Вятских Полян дважды пересекли границу Непала
Жителя Кирово-Чепецка приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов
Кировчанин потерял деньги, когда пытался купить игровую приставку
Кировэнерго напоминает о правилах электробезопасного поведения