Кировчанки отдали мошенникам 60 тысяч рублей за «бронь» в пансионате

СЕГОДНЯ 18:26 2019-02-21T18:26:03+03:00

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Вчера, 20 февраля, две жительницы Кирова пришли в полицию с заявлением. По их словам, женщины хотели поехать на отдых в Крым. Они нашли себе подходящий пансионат.

- Пострадавшие зашли на сайт, как впоследствии оказалось, созданный мошенниками, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Официального сайта у этого пансионата нет.

Обе пострадавшие перечислили по 29,8 тысяч рублей за скидки, которые предлагались на фейковом сайте при раннем бронировании и полной оплате путевки.

Полиция начала поиски мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU