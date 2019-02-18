Мэрия планирует оспорить решение суда по горнолыжному комплексу «Калинка-Морозов»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-18T18:19:53+03:00

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Глава администрации Илья Шульгин заявил, что мэрия города подаст апелляцию на решение суда по делу «Калинки-Морозов». Власти Кирова требовали вернуть землю, где расположен горнолыжный комплекс, в соответствующем всем нормам виде. Однако Арбитражный суд встал на сторону «Калинки».

- То, что мэрия расторгает договор с горнолыжным комплексом, не оспаривается, - пояснил сити-менеджер Илья Шульгин. - Сейчас оспаривается то, в каком виде участок был передан городу. Суд первой инстанции решил так, как решил. Но мы считаем, что земли возвращены нам в ненадлежащем виде, и будем готовить документы и подавать апелляцию.

Напомним, что 15 февраля состоялось судебное заседание по горнолыжному комплексу. Администрация утверждала, что владельцы «Калинки-Морозов» должны были вернуть городу арендованные земельные участки в том же состоянии, в каком они находились изначально. Однако из-за деятельности предпринимателей, согласно исследованиям, на этой площади изменился ландшафт и часть родников была засыпана.

В свою очередь представители горнолыжного комплекса отметили, что на момент заключения договора с мэрией ни в одном документе не было прописано количество родников и ручьев на земельном участке. А значит, и руководствоваться этими исследованиями нельзя. В итоге суд встал на сторону «Калинки-Морозов».

ИСТОЧНИК KP.RU