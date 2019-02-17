В Кирове неизвестный в маске украл 12 телефонов из магазина
Полиция ищет подозреваемого в краже, который вчера, 16 февраля, около восьми вечера украл из салона связи на улице Карла Маркса, 132, дюжину телефонов.
- Все телефоны были в коробках, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Неизвестный сложил их в пакет черного цвета и вынес из здания.
В полиции сообщили приметы подозреваемого: рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в матерчатую куртку темно-синего цвета с капюшоном, светлые джинсы, при себе у него была матерчатая маска с прорезями для губ и глаз, перчатки черного цвета и предмет, похожий на нож.
Сотрудники УМВД просят предоставить имеющуюся у кировчан информацию о данном инциденте по телефонам: 64-52-09, 40-60-40, 02, 112
ИСТОЧНИК KP.RU