2019-02-17T15:36:13+03:00
Происшествия

В Кирове неизвестный в маске украл 12 телефонов из магазина

Инцидент произошел вечером
Евгений ДЕМИХОВ
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Неизвестный проник в салон в маскеНеизвестный проник в салон в маскеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Полиция ищет подозреваемого в краже, который вчера, 16 февраля, около восьми вечера украл из салона связи на улице Карла Маркса, 132, дюжину телефонов.

- Все телефоны были в коробках, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Неизвестный сложил их в пакет черного цвета и вынес из здания.

В полиции сообщили приметы подозреваемого: рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в матерчатую куртку темно-синего цвета с капюшоном, светлые джинсы, при себе у него была матерчатая маска с прорезями для губ и глаз, перчатки черного цвета и предмет, похожий на нож.

Сотрудники УМВД просят предоставить имеющуюся у кировчан информацию о данном инциденте по телефонам: 64-52-09, 40-60-40, 02, 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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