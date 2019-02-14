Кировских подрядчиков оштрафовали на 400 тысяч рублей за плохую уборку снега

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-14T11:55:21+03:00

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За январь 2019 года девяти подрядчикам, очищающим Киров от снега, было выписано штрафов на 400 тысяч рублей. Пять из них устранили нарушения, четыре - в процессе.

Однако жалобы кировчан на вывоз мусора не перестают поступать властям. Поэтому вчера, 13 февраля, представители региональной власти отправились в рейд по проблемным районам города.

Так, очень много жалоб приходит касательно улицы Карла Либкнехта от улицы Герцена до Молодой Гвардии. Расчисткой этого участка занимается компания «Ресурс Проект». Основной проблемой зауженности улиц из-за снега директор фирмы Михаил Оюшин видит припаркованные машины. По его заверениям в ближайшее время все недочеты и замечания будут устранены.

В отличие от центра, микрорайон Коминтерн от снега очищается стабильно. Здесь этим вопросом занимается компания «Вятавтодор».

А вот Михаил Поршнев, министр транспорта Кировской области, напомнил подрядчикам правила зимнего содержания улиц города.

- Через четыре часа после остановки выпадения осадков техника должна выйти на уборку дорог и устранить все недостатки, - сообщил Михаил Николаевич. - Сегодня видно, что центральные улицы убираются с большей интенсивностью. Но на второстепенных улицах видна проблема: снег не вывезен, машины не могут заехать во дворы. Мы еще раз обратим на это внимание администрации и подрядных организаций, потому что по данному вопросу увеличилось количество обращений граждан. В начале февраля количество снежного покрова дошло до 75 сантиметров, что выше нормы. Подрядчики не успевают справляться с этим. В ближайшее время, я думаю, все будет устранено.

ИСТОЧНИК KP.RU