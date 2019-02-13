2019-02-13T18:48:51+03:00
Общество

В Кирове пьяная женщина ударила ножом в грудь свою приятельницу

Одну увезла карета скорой, вторую - полиция
Елизавета Захарова
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Сотрудники Росгвардии задержали женщину, напавшую на свою приятельницу с ножом. Фото: РосгвардияСотрудники Росгвардии задержали женщину, напавшую на свою приятельницу с ножом. Фото: Росгвардия
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Совместный отдых трех кировчанок закончился поножовщиной. Приятельницы выпивали, но две сначала начали спорить, потом кричать друг на друга. В результате одна из них схватила нож и ударила им в грудь своей противнице.

Об этом полицейским сообщила их собутыльница: она позвонила 10 февраля, около девяти часов вечера, в дежурную часть.

Информация была передана всем патрулирующим нарядам. На место происшествия выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Они вызвали скорую помощь для пострадавшей, задержали нападавшую женщину, после передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Задержанной оказалась уже ранее судимая кировчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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