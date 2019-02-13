В Кирове пьяная женщина ударила ножом в грудь свою приятельницу

13 Февр. 16:40 2019-02-13T18:48:51+03:00

Сотрудники Росгвардии задержали женщину, напавшую на свою приятельницу с ножом. Фото: Росгвардия

Изменить размер текста: A A

Совместный отдых трех кировчанок закончился поножовщиной. Приятельницы выпивали, но две сначала начали спорить, потом кричать друг на друга. В результате одна из них схватила нож и ударила им в грудь своей противнице.

Об этом полицейским сообщила их собутыльница: она позвонила 10 февраля, около девяти часов вечера, в дежурную часть.

Информация была передана всем патрулирующим нарядам. На место происшествия выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Они вызвали скорую помощь для пострадавшей, задержали нападавшую женщину, после передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Задержанной оказалась уже ранее судимая кировчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU