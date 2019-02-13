В Кирово-Чепецке загорелся жилой дом: 39 человек эвакуировали

13 Февр. 10:53 2019-02-13T16:02:42+03:00

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В пятницу, 8 февраля, пожарным в Кирово-Чепецке сообщили, что на улице Красноармейской загорелся жилой дом. Около 10.09 часов из подвала здания шел густой дым. Особенно сильно был задымлен четвертый подъезд. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Пожарные оперативно прибыли на место пожара и начали эвакуировать жильцов дома. Они вывели из квартир 39 человек. Из них 12 - дети. Также сотрудники МЧС вынесли из дома домашних животных.

Затем 39 спасателей приступили к тушению пожара. Для того чтобы огонь не успел распространиться по всему зданию, пожарным пришлось привлечь дополнительные силы. В итоге во время ЧП никто не пострадал. В доме обгорели кладовки.

ИСТОЧНИК KP.RU