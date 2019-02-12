2019-02-12T11:37:22+03:00
Общество

«Безумные шляпники» в Индии нашли первый головной убор для своего музея

Произошло это случайно за три дня до официального старта экспедиции
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: vk.com/hats43Фото: vk.com/hats43
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На данный момент два бизнесмена из Вятских Полян Валерий Смолюк и Олег Уваров находятся в Индии и готовятся к четвертой по счету экспедиции в рамках проекта «Hat Master». Напомним, что в 2014 году они поехали в путешествие вокруг земного шара, чтобы привезти экспонаты - головные уборы разных народов мира для музея в родном городе. На данный момент «Дом шляп» насчитывает более 800 уникальных экспонатов. В феврале этого года путешественники отправились в трехнедельный тур по Индии. Однако, пока готовились к очередной охоте за шляпами, уже заполучили первый экземпляр.

- Нас можно поздравить! - пишут «Безумные шляпники». - Нет, нас нужно поздравить - экспедиция еще не получила официального старта, а у нас уже есть чем прикрыть наши лысые головы. Настоящая ассамская шляпа (такие шляпы либо являются церемониальными, либо носятся в повседневной жизни ассамскими фермерами. - Ред.) с мест, где живут белые носороги. Спасибо нашим землякам, Владимиру и Наталье Манаковым, которые уже много лет живут на Гоа! Везет же нам на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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