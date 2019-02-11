2019-02-12T11:35:23+03:00
Общество

В Кирове около вокзала из-за ДТП образовалась пробка

Автобус въехал в троллейбус
Евгений ДЕМИХОВ
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Авария застопорила движение транспорта вблизи вокзала. Фото: Яндекс.ПробкиАвария застопорила движение транспорта вблизи вокзала. Фото: Яндекс.Пробки
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Движение транспорта в обе стороны затруднено. Авария случилась вблизи железнодорожного вокзала около пяти вечера. Городской автобус въехал в троллейбус. Как сообщают очевидцы, у первого от удара треснуло лобовое стекло. Из-за столкновения поток транспорта заторможен на участке от вокзала до улицы Милицейской.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на 18.00 часов в этом районе есть еще несколько участков с затрудненным движением: улицы Комсомольская, Милицейская и Горького, а также дорога в Чистые Пруды (под железнодорожным мостом). Скорость движения на них не превышает 10 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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