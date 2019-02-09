2019-02-09T10:49:53+03:00
Происшествия

В Кирове полиция разыскивает мужчину ударившего покупателя магазина по шее

Драка попала в объектив видеокамеры
Елизавета Захарова
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В Кировской магазине пожилой мужчина ударил покупателя по шее. Фото: скриншот видеозаписиВ Кировской магазине пожилой мужчина ударил покупателя по шее. Фото: скриншот видеозаписи
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Кировская полиция разыскивает мужчину, напавшего на молодого человека в одном из магазинов города. Инцидент произошел 5 февраля около двух часов дня в продуктовом магазине на улице Свердлова, 26а.

Как сообщили в правоохранительных органах, хулиган сначала ударил покупателя по шее, тот отскочил, но мужчина не сдавался и набросился вновь. Потерпевший убежал из магазина. Драка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

В продуктовом магазине пожилой кировчанин избил покупателя.Видео: УМВД России по Кировской области

Полиция просит у кировчан содействия в розыске хулигана: он может проживать в одном из близлежащих домов на улице Свердлова или Подгорной.

На вид мужчине 60 лет, он плотного телосложения и ростом 165-175 сантиметров. Был одет в темно-серую куртку, кожаную коричневую шапку-ушанку с козырьком, черные спортивные брюки и ботинки.

Если вы узнали мужчину по описанию или на видео, просим сообщить об этом по телефонам: 36-16-22, 8(999)361-11-96, 8(999)361-11-85 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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